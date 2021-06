Cristiano Ronaldo alla Roma con Mourinho? Nei giorni scorsi è circolata questa suggestione, ma si tratta esclusivamente di fantamercato. L'operazione ha costi improponibili per i giallorossi e inoltre i due non andavano molto d'accordo ai tempi del Real Madrid. A raccontarlo è Antonio Cassano: "Quella di Ronaldo alla Roma è una sciocchezza! Con Mourinho non aveva buoni rapporti al Real, non so come si faccia a pensare che possa andare a Roma".