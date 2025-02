Il mercato della Serie A può chiudere prima del prossimo mercato estivo: le ultime

LegaSerieA

Il presidente della Lega Serie A,, ha parlato a margine della conferenza stampa in vista dell'assemblea dei club di Serie A, soffermandosi su temi di rilievo per il calcio europeo. "Il 6 marzo, a Francoforte, si terrà l'assemblea per la nomina del nuovo presidente delle Leghe europee. È fondamentale lavorare insieme per rappresentare al meglio tutte le leghe. Sarà un passaggio cruciale, in cui porteremo la voce della Lega italiana. Tra i temi condivisi con altre leghe c'è quello della chiusura del calciomercato", ha dichiarato Simonelli.

Il presidente ha poi aggiunto: "Ho incontrato i vertici di Premier League e Liga. L'Italia e l'Inghilterra vorrebbero chiudere il mercato prima dell'inizio del campionato, ma per farlo serve un accordo tra le principali leghe europee. La Spagna difficilmente accetterà di anticipare la chiusura al di fuori del tradizionale 31 agosto, per ragioni pratiche. Lo stesso vale, a quanto sembra, per Germania e Francia. Se così fosse, anche noi dovremmo adeguarci, perché il mercato delle grandi leghe deve chiudere nello stesso momento. L'idea c'è, ma raggiungere l'unanimità non sarà affatto semplice".