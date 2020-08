Ci risiamo, un anno dopo Gonzalo Higuain blocca ancora il mercato della Juve. L'attaccante vuole rispettare il contratto da 7,5 milioni di euro fino al 2021 e non intende lasciare Torino. Stessa volontà di Sami Khedira, che, come riporta La Gazzetta dello Sport, anche lui, decidendo di non rinunciare all'ingaggio in essere, sta tenendo in stand by i bianconeri. Prima di annunciare nuovi acquisti Paratici dovrà pensare al mercato in uscita e a questi due nodi da risolvere.