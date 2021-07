La Juventus sul mercato in entrata sta lavorando soprattutto sul centrocampista, con la trattativa col Sassuolo per Manuel Locatelli ormai nel vivo, e il possibile ritorno di Miralem Pjanic dal Barcellona dopo appena un anno trascorso in Catalogna. Tuttavia, come sottolinea Il Tempo,l'indiziato principale è Aaron Ramsey, che ormai appare ai margini del progetto tecnico della Juve. Da quello che deciderà di fare il gallese per il proprio futuro, dunque, passa uno snodo cruciale del mercato bianconero.