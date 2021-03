In estate torneranno, in cerca di una nuova sistemazione o speranzosi di restare dove giocano attualmente. Stiamo parlando di Douglas Costa, De Sciglio e Rugani, che la scorsa estate sono partiti in prestito secco per altri lidi senza un riscatto fissato a priori. Il discorso più fluido è quello che riguarda De Sciglio, in prestito al Lione dove si trova a suo agio e che starebbe pensando l’eventuale acquisto. Di mezzo c’è Rugani, che tra Rennes e Cagliari ha portato poco più di un milione nelle casse bianconere. Nella formazione di Semplici è titolare fisso, ma i sardi devono centrare la salvezza prima di pensare al riscatto. La situazione più intricata riguarda Douglas Costa: in estate tornerà a Torino, il Bayern Monaco non cercherà di trattenerlo e dunque la Juve si ritroverà tra le mani un giocatore da 11 milioni di euro lordi di ingaggio, che pesa a bilancio per quasi la stessa cifra. Per non effettuare una minusvalenza, la Juve deve cederlo a circa 10 milioni, prezzo che non convince le pretendenti, come il Gremio.