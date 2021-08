. Il motivo? No, non è il mercato, ma una giornata di squalifica ancora da scontare. Anche se il mercato continua a chiamare e prova a scaldare la pista che porta a lui in questi ultimi giorni. I rumors continuano e la situazione è chiara: la Juventus non ha necessità di vendere McKennie a tutti costi, ma è disposta a prendere in esame le offerte con alta valutazione. Anche perché nessuna cessione è stata realizzata in questa sessione.Come riporta Tuttosport, al Tottenham di Paratici, si è aggiunta la Bundesliga: lì lo conoscono benissimo, così come lo conosce l'ex Juve ora in Premier League, e il Bayern sarebbe pronto all'assalto. Paratici ha già chiamato la Juventus proponendo al suo successore Federico Cherubini uno scambio con Tanguy Ndombele, ma la Juve per il momento considera difficile il baratto con gli Spurs. E il Bayern Monaco si inserisce: offerta e possibile contropartita, Corentin Tolisso, altro vecchio pallino, che potrebbe tornare utile in fase di trattativa.- Stando a quanto filtra dai salotti delle trattative europee - si legge - la Juventus, se davvero nei prossimi giorni dovesse ricevere una proposta concreta e soddisfacente per McKennie, ha già le idee chiare. La prima mossa la farebbe in direzione Montecarlo per provare ad assicurarsi Aurelien Tchouameni. 21 anni era la prima alternativa a Locatelli e può tornare di moda. Per cederlo vorrebbero 30-40 milioni in contanti e non sembrano troppo allettati da eventuali formule creative.