Ecco le parole rilasciata ad Avvenire da Franco Colomba, che vent'anni fa allenava Pirlo nella Reggina: "Andrea sembrava chiuso nei suoi pensieri. Invece negli anni abbiamo scoperto una personalità disponibile all’idea di gruppo, un ragazzo amabile con i compagni di squadra. Forse era solo un po’ timido, col tempo la sua personalità è venuta fuori. Entrare in sintonia con i grandi campioni della Juventus gli servirà molto, ma è facilitato: conosce già bene l’ambiente. La sua nomia è un rischio, una novità assoluta, ma Andrea è sufficientemente intelligente per gestire queste situazioni nuove".

SARRI E LA JUVENTUS - "Sarri era da mandare via? Forse no ma… credo che la squadra lo seguisse poco, è una mia impressione. Ha vinto lo scudetto, certo, gliene va dato atto, ma la svolta tecnica non c’è stata. Non dimentichiamo che Sarri era stato preso per dare spettacolo, per cambiare la filosofia di marca juventina. Lo scudetto? Dopo nove anni di vittorie il dominio juventino non è così solido".