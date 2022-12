Come riportato da Il Fatto Quotidiano,, componente del Cda Juve, viene intercettato così in una conversazione con Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club: “Dire che noi abbiamo bruciato 4 milioni quest’anno, vuol dire non saper leggere i numeri dell’azienda, perché noi ne abbiamo bruciati 100! Capisco che è lui che si vuol far bello, vuol far vedere che ha tenuto in equilibrio i conti, ma i conti li hai tenuti perché hai venduto un credito, perché non hai pagato i debiti e perché non tieni in considerazione tutti gli impegni finanziari che hai preso! (...) Quello non è generare cassa, quello è prendere tempo con i fornitori, vendersi gioielli di famiglia o ipotecarsi la casa e non considerare tutti gli investimenti ma considerare solo la prima rata".