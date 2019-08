E' stata una settimana importante per la Juventus, che ieri ha esordito con una vittoria in stagione e in campionato in casa del Parma. Come sempre, è stata una settimana intensa anche sui social network, in particolare legati ai protagonisti bianconeri. Proprio sulla strada verso Parma, ha fatto discutere il nuovo look di Gianluigi Buffon. Dopo la partita, invece, a scatenare la polemica in prima persona è stato Miralem Pjanic, con un piede gonfio e ferito dopo un intervento di Gervinho, sanzionato senza nemmeno un cartellino giallo.



LEGGENDE - Il saluto di Claudio Marchisio, otto anni dopo la prima partita della gestione Antonio Conte, da cui è iniziato il ciclo di otto scudetti consecutivi per la Juventus, ha fatto emozionare i tifosi. A emozionarsi in prima persona, invece, è stato Merih Demiral, in una foto con il suo idolo Cristiano Ronaldo, con cui sempre aver creato un ottimo feeling dentro e fuori dal campo.



RISATE E CONFESSIONI - Lo stesso Pjanic qualche giorno fa si è improvvisato modello su Instagram, facendo impazzire Blaise Matuidi. Douglas Costa, invece ha condiviso una simpatica immagine dall'allenamento della Juventus al Training Center della Continassa, che di "normale" ha ben poco. Comprensibile, invece, la confessione di Federico Bernardeschi a poche ore dalla prima partita in stagione, con un bellissimo video in cui si è confrontato con i suoi tifosi.



MISTERO CR7 - Intanto, Leandro Fernandes, perno del centrocampo della Juventus Under 23, ha lanciato un allarme, pubblicando una Instagram Story in cui si vede Ronaldo con un occhio nero. La domanda, visto e considerato che non si è avvertita in partita ieri una botta simile per il fenomeno portoghese, oggi a riposo con la sua famiglia, è se il video sia stato registrato oggi o sia di qualche giorno fa.



Tutto il meglio e il peggio dai social della Juventus nella nostra gallery dedicata.