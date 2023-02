Il dottor Vitali ha parlato ai microfoni di SportMediaset della ricaduta di Paul Pogba. Le sue parole;"Il 40% degli infortuni in uno sportivo sono legati ad un sovraccarico o affaticamento. I muscoli più interessati sono flessori, bicipite femorale, mentre le cause sono legate ad età, stop prolungati e vizi posturali. Per il pieno recupero è fondamentale la componente psicologica, ci sono studi che correlano le ricadute di infortuni muscolari con lo stress psicologico di questi atleti che sono sicuramente esposti mediaticamente".