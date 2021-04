Il coronavirus, per la terza volta, è tornato a imperversare nel calcio italiano. A lanciare un invito al rispetto delle regole e alla massima attenzione èche ha così parlato al Corriere dello Sport dopo il focolaio scoppiato in Nazionale : "È una situazione di allarme, dobbiamo fare come c’è scritto nel protocollo: tamponi ravvicinati e quelli che sono negativi possono allenarsi e andare avanti, i positivi li isoli. Il rischio maggiore è se non stai alle regole. E al minimo sintomo far scattare l’allarme. Esempio: un raffreddore."