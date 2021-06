Il medico della nazionale danese, Morten Boesen, ha parlato delle condizioni di Christian Eriksen dopo l’enorme paura di ieri: "Eriksen è di buon umore e tutti i test sembrano essere a posto. Christian se n'era andato, praticamente era morto... Era in arresto cardiaco. Non so come abbiamo fatto a rimetterlo al mondo, è successo tutto in maniera così veloce. Io non sono un cardiologo, non posso scendere nei dettagli, per quello ci sono gli specialisti, esperti della materia. Non c'è ancora una dinamica certa su quanto accaduto ed è questo è uno dei motivi per cui è ancora in ospedale. È per scoprire cosa è successo”.