Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha ammesso di aver sbagliato la scelta per la finale di Supercoppa, affidando il match a Rapuano, come racconta il Corriere dello Sport. Ma c'è di più, secondo Il Mattino infatti, Rocchi avrebbe avuto un colloquio con l'arbitro durante l'intervallo di Inter-Napoli. Una discussione in cui il designatore ha contestato il metro di direzione di gara scelto. "Rocchi era stato severo con Rapuano già alla fine del primo tempo", riferisce il quotidiano in merito a quanto successo nella finale di Supercoppa, segnata poi dall'espulsione discussa di Simeone.