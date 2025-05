Getty Images

Il Mattino - Il Napoli ha fissato il prezzo per cedere Osimhen alla Juventus

4 ore fa

Nonostante le smentite di Cristiano Giuntoli, la Juventus continua a lavorare su Victor Osimhen, il centravanti del Napoli e della nazionale nigeriana, ritenuto obiettivo primario per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione.



Come riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo non avrebbe cambiato atteggiamento nei confronti dei bianconeri, chiedendo non meno di 90 milioni di euro per trattare la cessione del bomber, quando la clausola rescissoria per l'estero è invece fissata a 75 milioni di euro. Strada decisamente in salita, dunque, per la Juve