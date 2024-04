Giovanni Manna dal Napoli alla Juventus; una notizia che ormai è nota da giorni. Ne parla Il Mattino secondo cui, nonostante qualche timido tentativo fatto, il club bianconero, nelle mani di Cristiano Giuntoli, ha garantito che la risoluzione del contratto ci sarà, ma solo a giugno. Senza alzare muri o aggrapparsi a cavilli. Manna dovrà per due mesi muoversi a fari spenti, E stando attento. Intanto, Manna non sarà più operativo alla Juventus. Già contro il Torino infatti, non era presente allo stadio.