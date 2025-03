Il Mattino - La risposta di Giuntoli al Napoli per Federico Gatti

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il Napoli avrebbe mostrato un concreto interesse per Federico Gatti, difensore della Juventus. Il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, avrebbe effettuato un sondaggio per valutare la possibilità di portare il centrale bianconero in azzurro.Tuttavia, la risposta della Juventus, e in particolare del ds Cristiano Giuntoli, sarebbe stata netta: nessuna apertura alla cessione di Gatti. Una posizione che ricalca quanto accaduto già nella scorsa sessione di mercato invernale, quando il club bianconero aveva respinto le avances del Napoli per il capitano Danilo.

Gatti è considerato un elemento importante per la difesa della Juventus, sia per il presente che per il futuro, e la società non sembra intenzionata a privarsene, soprattutto cedendolo a una diretta concorrente. Il Napoli potrebbe quindi dover rivedere le proprie strategie per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.