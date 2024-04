I duelli di mercato tra Juventus e Napoli sembrano non finire. Il club campano sta pensando a una clamorosa trattativa per riportare Kim al Napoli dal Bayern Monaco ma secondo il Mattino, Cristiano Giuntoli farà di tutto per portarlo in bianconero in caso di partenza di Gleison Bremer. Giuntoli acquisto il difensore due anni fa. L'ostacolo maggiore, per entrambi i club, sarebbe comunque quello legato all'ingaggio visto che guadagna 8,5 milioni a stagione. Fino ad ora la stagione di Kim a Monaco non è andata come sperato e per questo il club tedesco potrebbe pensare di lasciarlo partire, magari in prestito.