Un'indiscrezione che nasce dalle pagine de Il Mattino e che trova riscontri nel passato, nei rapporti e anche nel gradimento di Giovanni Manna al profilo, ma che merita ulteriori precisazioni. Questa mattina sulle colonne del quotidiano campano, infatti, è apparso un editoriale a firma Guido Trombetti, che racconta un sogno vivo per il futuro della panchina partenopea. In un gioco tra onirico, vero e verosimile, è raccontato così il possibile futuro del club. Tanti nomi, da Conte a Italiano, descritti tra possibilità e difficoltà, proprio fino ad arrivare ad Allegri, il "sogno di una notte di mezza primavera".E' stato poi, in passato, anche consigliere fidato nei momenti bui, sottolineano in quel di Napoli, dove si vocifera anche che sia stato lui a suggerire, tempo fa, il nome di Spalletti. In questo scenario, si aggiunge poi Giovanni Manna, con cui Allegri ha un buon rapporto e che è prossimo all'approdo proprio a Napoli. Ripartire da un tecnico già conosciuto sarebbe, per lui, un fattore non di poco conto. Il nodo può essere legato allo stipendio, che però con l'ipotesi di una buonuscita per l'addio ai bianconeri garantirebbe un incastro economico più semplice per il Napoli. Tutti fattori che incastrano in un quadro pro Max, ma ancora lontano dal poter essere finito.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!