Kostas Manolas si avvicina al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, ci sarebbe addirittura un gentlemen agreement tra i partenopei e la Roma per quanto riguarda il futuro del difensore greco, che verrà pagato 36 milioni di euro per far scattare la sua clausola rescissoria. Dopo aver trovato l'accordo con Manolas, dunque, il Napoli ha un'intesa anche con il club giallorosso, che a partire dai primi giorni di luglio potrà dare l'assalto ad Amadou Diawara per rinforzare il centrocampo. E la Juventus, almeno per il greco, rischia la beffa.