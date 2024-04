Cristianoè approdato la scorsa estate a Torino come direttore sportivo della Juventus dopo un passato al Napoli. Stando a quanto riferisce Il Mattino però il nuovo direttore sportivo potrebbe portare all'ombra della Mole anche qualcun altro abituato alle pendici del Vesuvio. Si tratterebbe del medico del Napoli, Raffaele, che in estate potrebbe lasciare gli azzurri, vista la grande aria di rivoluzione che tira. Molti club hanno fatto offerte per lo staff, tra cui forte c'è l'interesse della Juventus. Si tratterebbe quindi di un'altra pedina importante del Napoli da Scudetto della scorsa stagione.