Il Mattino - De Laurentiis pronto ad abbassare la clausola di Osimhen: quanto vale e la posizione della Juventus

Secondo quanto riferito da Il Mattino, tra le priorità di Aurelio De Laurentiis c'è quella di risolvere piuttosto rapidamente il futuro di Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano, di proprietà del Napoli ma in prestito al Galatasaray, è legato al club partenopeo fino al 30 giugno 2026, ma la sensazione è che i giorni in azzurro dell'attaccante classe 1998 siano terminati ormai da un pezzo.L'ex Lille, infatti, non rientra più nel progetto tecnico di Antonio Conte e in estate verrà trovata una soluzione che possa accontentare le parti in causa. Prima di partire in direzione Istanbul, Osimhen aveva sottoscritto un nuovo accordo con gli azzurri che prevedeva il dimezzamento della clausola rescissoria da 150 a 75 milioni di euro. Cifra che, a questo punto, potrebbe essere ulteriormente ritoccata verso il basso.

De Laurentiis pronto ad abbassare la clausola

Come ripora Il Mattino, De Laurentiis sarebbe anche pronto a rivedere la cifra necessaria per la cessione di Osimhen con un piccolo scontro che dovrebbe portare l’esborso per. Uno sconto per facilitare la cessione e garantire a Manna un vero e proprio tesoretto da reinvestire sul mercato che nelle idee di De Laurentiis dovrebbe essere incassato sin dall’inizio dell’estate. Sul giocatore, infatti, rimane vivo l'apprezzamento da parte dei club di Premier League e dell'Arabia Saudita, con l'Al-Hilal in cima alla lista delle pretendenti. Occhio però anche alla possibiltà che Osimhen possa rimanere in Italia. In quel caso, però, ADL potrebbe limitare lo sconto della clausola solo ai club esteri.