Il Mattino - De Laurentiis disposto a trattare con la Juventus per Osimhen, ma a cifre più alte. E Hojlund...

La Juventus su Osimhen

Il futuro di Victorè ancora tutto da scrivere, ma il suo nome continua a infiammare il mercato europeo. Il, a caccia di un attaccante di primo livello, è pronto a fare sul serio e ha individuato nel nigeriano del Napoli il profilo ideale per rilanciare il reparto offensivo.La clausola da 75 milioni di euro, valida solo per l’estero, spaventa i Red Devils, che stanno cercando di limare la parte cash dell’operazione proponendo una contropartita tecnica di valore: Rasmus, classe 2003, ex Atalanta e attuale centravanti dello United.

Il Napoli apprezza il profilo del giovane danese, ma non vuole vincolarlo a uno scambio con: l’idea diè quella di cedere il proprio bomber solo alle sue condizioni, e preferibilmente a titolo definitivo, così da incassare il massimo possibile e reinvestire in autonomia. L’eventuale arrivo dipotrebbe essere valutato solo come trattativa separata.Sul nigeriano, però, non c’è solo il club inglese. Anche la, conin prima linea, guarda con grande interesse a. Il dirigente bianconero lo conosce bene e lo stima da tempo, al punto da sognarne il colpo per rilanciare in grande stile il progetto tecnico a Torino. Ma trattare con De Laurentiis non è mai semplice, e per aprire un dialogo con il Napoli, una cifra ben superiore ai 75 milioni stimati come base da molte fonti di mercato.Il destino di Osimhen si giocherà tra volontà del giocatore, disponibilità economiche e strategie societarie: il prossimo mese potrebbe già essere decisivo per capire dove giocherà nella stagione 2025-26.