Il presidente del Napoli Aurelioè arrabbiato con Dazn per via del dell'anticipo di sabato 30 contro l'Atalanta, dopo la sosta: ADL vorrebbe cambiare il palinsesto ma la Dea giocherà in Coppa Italia il mercoledì successivo. Si potrebbe arrivare ad un ritocco dell'orario della gara. Tuttavia, il presidente partenopeo ha dichiarato: "Con noi DAZN ha chiuso, parliamo con Sky e la Rai ma non con loro". L'embrago alle interviste è considerato come una violazione del contratto da DAZN il rischio non è solo una multa come scrive oggi Il Mattino infatti il rischio è quello di finire in tribunale.