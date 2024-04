Dove allenerà Antonio Conte la prossima stagione? La domanda non ha ancora una risposta. Il Napoli è il club che si è mosso più concretamente, presentando anche un'offerta all'ex tecnico di Juventus ed Inter. Conte, riferisce il Mattino, ha in mano un'offerta da 8 milioni da parte del Napoli. L'allenatore però indugia e non ha ancora dato il via libera ad Aurelio De Laurentiis, che quindi si guarda intorno. Pioli, Gasperini e Italiano sono le altre opzioni più concrete. Conte non allena da ormai più di un anno, quando ha lasciato il Tottenham.