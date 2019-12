Your browser does not support iframes.

La Juventus ha vinto per 2-1 contro la Sampdoria grazie a un gol stellare di Cristiano Ronaldo, che ha svettato di testa per decidere la sfida contro i blucerchiati. "Volare oh oh" titola a tal proposito Il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport aggiunge "Il marziano fa volare la Juve". Dalla Spagna, intanto As e Marca si dedicano allo 0-0 nel Clasico tra Barcellona e Real Madrid, mentre dalla Francia è L'Equipe a dedicarsi ai poker di Lione e Paris Saint-Germain.



Le prime pagine dei quotidiani nella nostra gallery dedicata.