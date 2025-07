Il Marsiglia su Weah: due possibili contropartite per la Juventus? I nomi

Weah verso l'OM? Due possibili contropartite

Da tempopotrebbero presto trovarsi ad intavolare interessanti discorsi di mercato, dopo che l'OM - come confermato da L'Equipe - ha approcciato Timothy Weah , esterno statunitense che il club bianconero ha messo sul mercato. Dopo il naufragio della trattativa con il Nottingham Forest, ora il classe 2000 potrebbe ritrovare il palcoscenico della Ligue 1. La Juve valuta Weah 15 milioni, ma è possibile che i due club possano imbastire un intrigante scambio di mercato: i nomi che stuzzicano Madama, in tal senso sono due.

La Juventus da tempo è alla ricerca di un rinforzo in difesa e Igor Tudor ha suggerito alla società bianconera il nome di, centrale argentino classe 1999 che con l'allenatore croato si affermato è esploso a Marsiglia. Diventato capitano dell'OM, l'argentino è considerato un punto fermo da De Zerbi e sarà molto complicato portarlo a Torino.L'altro nome è quello di, poco impiegato da De Zerbi a causa dei diversi problemi fisici e in scadenza al 30 giugno 2027. L'Interesse della Juventus non è una notizia, così come il gradimento di Tudor, il quale vorrebbe aggiungere un nuovo tassello al suo pacchetto difensivo.