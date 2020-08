Lo United ha puntato lo sguardo in casa Juve. E' sempre più concreto l'interesse dei Red Devils per Douglas Costa, e inoltre gli inglesi sono di nuovo interessati ad Alex Sandro, come riporta Calciomercato.com. La richiesta dei bianconeri per l'esterno offensivo è di almeno 40 milioni, non basta una prima proposta vicina ai 30 per convincere la Juve a cederlo. Anche il terzino ha una valutazione di 40 milioni, e oltre il Manchester United si era fatto sotto più di una volta anche il Paris Saint Germain.