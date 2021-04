Una voce clamorosa dall'Inghilterra: il Manchester United ha offerto Donny van de Beek alla Juventus! Secondo quanto riporta il Sun, i Red Devils stanno cercando una sistemazione al centrocampista olandese che in bianconero ritroverebbe l'amico ed ex compagno ai tempi dell'Ajax de Ligt, e in cambio vorrebbero chiedere Adrien Rabiot. Il francese è uno dei giocatori in bilico nella Juventus che verrà, in estate potrebbe lasciare Torino e uno scambio con van de Beek aiuterebbe entrambi i giocatori a rilanciarsi in un'altra piazza.