Il Manchester United è pronto a fare a meno di David De Gea. Il portiere spagnolo non rientra più nei piani dei Red Devils e la Juventus ci sta pensando davvero. Secondo Football Insider infatti la dirigenza inglese ha deciso di metterlo in vendita già a partire dalla prossima estate nonostante il contratto fino al 2023. Paratici monitora la situazione senza farsi avanti, in quel ruolo i bianconeri sono coperti con Szczesny ma valutano tutte le possibili soluzioni in caso di offerta irrinunciabile per il polacco.