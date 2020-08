La Juventus è al lavoro per risolvere il rebus sulla fascia destra. Come riporta Sky Sport, Douglas Costa è sempre più lontano da Torino. Sul brasiliano c'è il Manchester United, ma con riserva: le caratteristiche del brasiliano sarebbero perfette per il gioco di Solskjaer, ma l'incognita legata agli infortuni frena i Red Devils dall'affondare il colpo. Lo United riflette e valuta la situazione prima di fare il primo passo, Douglas ha il contratto in scadenza nel 2022 e la Juve è decisa a fare cassa dalla sua eventuale cessione.