Il Manchester United sta facendo un lavoro di convincimento su Pogba per tenerlo in Inghilterra. La Juventus è in contatto da tempo con il suo agente Mino Raiola per capire quali sono i margini per il ritorno del centrocampista a Torino, i Red Devils vorrebbero prolungare il suo contratto in scadenza nel 2021 ma Paul in passato aveva detto che sarebbe stato contento di tornare alla Juve. Solo sette presenze in questa stagione, passata la maggior parte ai box a causa di un infortunio alla caviglia che si è prolungato nei mesi.