Paulo Dybala vuole riprendersi la Juve dopo un mercato da protagonista nel quale ogni giorno la sua permanenza in bianconero era in discussione. Tra i club che hanno provato a prendere l'argentino c'era anche il Manchester United, che, secondo il Sun, potrebbe riprovarci anche nel mercato di gennaio. I Red Devils sono presi a fare pazzie per La Joya, soprattutto se dovesse andare in porto la cessione di Paul Pogba, che la Juve riporterebbe volentieri a Torino.