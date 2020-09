Douglas Costa è uno di quei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi quindici giorni. Non è considerato un esubero, ma neanche incedibile: di fronte all'offerta considerata giusta da parte della dirigenza bianconera potrebbe lasciare Torino. La pista più concreta è quella che porta al Manchester United, che sta valutando da tempo il brasiliano e non ha ancora mollato la presa. Segno che il giocatore interessa ancora, anche se, secondo quanto riporta Sky Sport, per il momento non è arrivata nessuna offerta.