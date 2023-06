Inizia la settimana della verità pe, il cui contratto con la Juve scadrà venerdì 30 giugno. Allanegli ultimi giorni filtrava fiducia per la permanenza del francese anche se dall'Inghilterra arriva un ostacolo importante. Ovvero ilche secondo quanto riporta The Athletic, ha contattato l'entourage del giocatore.I Red Devils già l'estate scorsa avevano provato ad acquistare l'ex Psg ma dopo l'accordo con la Juve, Rabiot decise di rimanere a Torino. AdessoSe è vero che Rabiot alla Juve sta molto bene e c'è il fattore Allegri che pesa in positivo, a Manchester il centrocampista giocherebbe la Champions League e firmerebbe un contratto pluriennale a differenza della proposta bianconera.A proposito di questo, secondo la Gazzetta dello Sport, proprio per "rispondere" all'offerta che arriva dall'Inghilterra, la Juve potrebbe pensare ad un rilancio. Non sulle cifre (7 milioni di euro) ma sulla durata. Invece che un solo anno,ma con la possibilità per il giocatore di liberarsi a zero già l'estate prossima o in alternativa, si legge, l’opzione per il giocatore di prolungarlo unilateralmente di altri dodici mesi.