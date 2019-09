La Juve continua a sognare il ritorno di Paul Pogba ma, secondo quanto riferito dal London Evening Standard il Manchester United sarebbe al lavoro per blindare il centrocampista francese. Solskjaer starebbe provando da settimane a convincere il classe '93 a restare in Inghilterra, rifiutando così la corte dei bianconeri e del Real Madrid. Non sarebbe quindi da escludere un importante rinnovo di contratto per l'ex Juve.