Il Manchester City tira 20 volte fuori. Guardiola: 'Può essere il pallone'

Getty Images

Nella giornata di sabato, ilha sconfitto il Plymouth con un 3-1, avanzando al quinto round della FA Cup. Tra le varie statistiche, spicca il dato dei tiri calciati fuori dalla porta da parte dei Citizens: ben 20 su 29 tiri totali, un dato che ha attirato l'attenzione.ha prontamente commentato la situazione, attribuendo il problema ai palloni della Mitre utilizzati in questa competizione. “Il pallone della Champions League (dell'Adidas) è eccezionale, quello della Premier League (della Nike) è eccezionale. Questo qua non lo è. Se lo dici quando perdi sembra che ti stia lamentando, ma semplicemente non va bene. È una cosa che succede da anni in FA Cup e in Carabao Cup, lo so che sono affari e che fa tutto parte degli accordi. Ma lo sapete quanti tiri sono usciti? Guardate anche le altre partite, di solito quei tiri centrano lo specchio della porta", ha spiegato l'allenatore dei Citizens.

Una lamentela simile era stata sollevata qualche settimana fa anche da Mikel Arteta, che aveva criticato i palloni della Puma utilizzati nella EFL Cup. In quella partita, l’Arsenal aveva perso 2-0 contro il Newcastle nell’andata delle semifinali, centrando solo tre volte la porta su 23 tiri totali. “Abbiamo calciato spesso sopra la traversa, questi palloni ‘volano’ troppo”, aveva detto Arteta, attirando le ironie di molti.La risposta degli organizzatori In risposta a Guardiola, un portavoce della Federcalcio inglese ha sottolineato che il pallone utilizzato nelle competizioni FA è stato testato secondo le normative FIFA. "Tutti i palloni devono rispettare i criteri FIFA, e questo pallone li soddisfa tutti. Insieme a Mitre, capiamo che ci sono anche gusti soggettivi. Con oltre 350 gol segnati nella fase a eliminazione diretta fino ad ora, questi palloni contribuiscono a rendere il torneo competitivo ed entusiasmante", ha dichiarato il portavoce.