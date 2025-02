Il Manchester City su Locatelli: cosa è successo

Getty Images

Secondo il Corriere dello Sport, oltre al terzino ex-Genoa e Bologna Andrea, ilha sondato anche Manuel. Il centrocampista classe 1998 era nella lista di Guardiola per sostituire l’infortunato Rodri, ma la Juventus lo ha sempre considerato incedibile. Locatelli è ritenuto un elemento chiave anche per la difesa, e con la cessione già programmata di Nicolò Fagioli, i bianconeri non hanno voluto privarsi di un altro centrocampista. Alla fine, il City ha cambiato obiettivo, puntando su Nico Gonzalez, acquistato dal Porto per 60 milioni di euro.