Il Manchester City rinuncia a Cambiaso: preso il sostituto

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli e le trattative entrano nella fase più frenetica, con club di tutta Europa impegnati a chiudere gli ultimi affari. Tra le squadre più attive c’è il, che sembra aver cambiato strategia rispetto ai piani iniziali. I Citizens, infatti, hanno deciso di abbandonare la pista che portava a Torino, rinunciando momentaneamente ad AndreaAlmeno per questa sessione, il club inglese non ha affondato il colpo per il difensore italiano, preferendo puntare su un altro obiettivo. La nuova scelta di mercato ricade su Nico Gonzalez, ma non sull’attaccante della Juventus, bensì sul centrocampista del Porto. Nonostante la coincidenza di nomi possa creare confusione, il City ha virato con decisione sul talento argentino della squadra portoghese. Resta da vedere se il club di Guardiola tornerà su Cambiaso nelle prossime sessioni di mercato o se la pista sarà definitivamente accantonata.