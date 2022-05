Un passo indietro lungo quasi un anno. A inizio estate, la Juventus comunica l’esonero di Andrea Pirlo e, pochi giorni dopo, ufficializza il ritorno di Massimiliano Allegri. Una mossa che premette un messaggio molto semplice, la volontà del club di tornare a vincere in Italia, ripartendo da un tecnico che, nel suo passato bianconero, ha dimostrato di saperlo fare.



Striscioni di giubilo fuori dalla Continassa, prime conferenze stampa dove si parla di titolo. Tutto, però, comincia a sciogliersi con le prime uscite stagionali della Juventus, un inizio di campionato disastroso. In generale, nel corso della stagione, l’apporto di Massimiliano Allegri è stato insufficiente, nonostante l’obiettivo minimo raggiunto. Non solo, però, perché le delusioni stagionali della Vecchia Signora non si limitano certo alla figura del tecnico livornese.



