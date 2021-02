Lo chiamano Harry Potter, perché proprio come il famoso maghetto ancheè capace di fare magie. Quando è in area ogni pallone che arriva dalle sue parti lo trasforma in gol, proprio come ieri sera quando ha firmato il 3-0 finale contro il Crotone dopo la doppietta di Ronaldo. Miglior bomber tra i centrocampisti centrali della Juve, capocannoniere americano nella storia della Serie A. Nel post partita McKennie ha festeggiato così su Instagram: "Tregrandi punti! Quale sarà il prossimo incantesimo?".