Il magistrato Bruno D'Urso è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del caso Suarez: "Mi pare che Paratici sia un tesserato della Juventus quindi un approfondimento delle sue condotte è negli atti. Il fatto che il calciatore non sia stato tesserato è irrilevante, bisogna valutare la condotta dei soggetti che si sono mossi. Se si dovesse accertare in sede di giustizia sportiva una violazione dei principi di lealtà sportiva ci sarebbero delle sanzioni, non sarebbe un epilogo fuori dal mondo. Da quanto è emerso, alcuni passaggi sono poco chiari".