A Kiss Kiss, Galeone ha parlato di Allegri: "Napoli è un’ottima opportunità, la Champions è quasi certa. Con questa rosa a disposizione con qualche ritocco, Allegri verrebbe in Campania per lottare per il vertice. E la squadra ovviamente gli piace, perché il Napoli è tecnico, deve migliorare dietro e trattenere i big. Allegri è l’uomo giusto per far vincere il Napoli".