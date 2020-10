La Juventus protagonista sulle prime pagine dei quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport apre con la composizione della rosa offensiva dopo la fine del mercato: "Il maestro Pirlo dà l'attacco". A tutta pagina invece Tuttosport: al centro "Che Chiesa con Cristiano", in alto un esplicito "Sarà un inciucio!", in riferimento alle decisioni che potrà prendere la Lega in merito a Juve-Napoli. Il Corriere dello Sport non concede molto spazio ai bianconeri, ma titola su un tema che interessa molto anche l'ambiente juventino: "Playoff, il piano". E la stampa estera? Su Marca c'è una testatina dedicata all'imminente Portogallo-Spagna di Nations League: "Duello contro la macchina CR7" (con la foto di Sergio Ramos).