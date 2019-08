Your browser does not support iframes.

Sì, magari Carlo Pinsoglio ieri sera guardava Inter-Lecce facendo il tifo per il suo ex compagno di squadra Asamoah. Ma più probabilmente il terzo portiere della Juve ha “gufato” (con scarsi risultati) contro i ragazzi di Antonio Conte, candidati a contendere lo scudetto ai bianconeri. Come facciamo a poter descrivere con precisione lo “spaccato casalingo” del giocatore? Galeotto fu Instagram: la sua compagna Giulia Ortaggi ha pubblicato una story di loro due (e del loro cane Nala, un frenchie bulldog) stravaccati sul divano ad assistere al 4-0 dei nerazzurri sulla formazione pugliese. Per Pinsoglio qualche ora di meritato relax prima di tornare ad allenarsi alla Continassa.



