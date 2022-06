— Giorgio Chiellini (@chiellini) June 12, 2022

Di fatto, quasi un'ufficializzazione. Il Los Angeles FC ha pubblicato un post in cui chiude un pacco con il cappellino ufficiale del club. Di fianco, la didascalia tutta italiana: "In arrivo presto". E un paio d'occhi, tutti in attesa.A rispondere è stato prontamente Chiellini, che raggiungerà gli Stati Uniti appena possibile dopo aver svuotato questa mattina l'armadietto alla Continassa. Una nuova era per l'ormai ex capitano bianconero: sarà tutta negli Stati Uniti.