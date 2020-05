Il lockdown non frena. La pandemia coronavirus non ha impedito nemmeno per un giorno a Cristiano Ronaldo di non allenarsi. Come dimostra con l'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, l'attaccante della Juventus è in formissima in attesa di capire quando si potrà riprendere il campionato. Fisico scolpito e allenamenti casalinghi per Cristiano, lunedì prossimo finirà il suo periodo d'isolamento e si capira se ci si potrà allenare in piccoli gruppi.