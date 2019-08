Servono i rigori per decidere la vincitrice della Supercoppa. Il vantaggio iniziale di Oliver Giroud ha illuso i tifosi dei Blues. Passa subito il Chelsea nel match di Supercoppa tutto all'inglese, ma dopo il gol dei campioni di Europa League, il Liverpool di Klopp è riuscito a pareggiare nel secondo tempo, grazie a Manè come sempre mattatore. La gara è andata così ai supplementari, dove c'è stata ancora occasione per festeggiare: i primi a farlo sono i Reds, con la seconda rete di Manè, ma al 101', cinque minuti dopo appena, su rigore Jorginho rimanda la festa del Liverpool. Sempre dal dischetto, si decide così il match valevole per il primo trofeo continentale di stagione: l'errore di Abraham all'ultimo giro di lotteria ha consegnato così il successo alla squadra di Klopp, che bissa la Champions vinta a maggio.