Lavorare nel presente per scrivere il futuro. E' un po' questa la mentalità che ha adottato la Juventus da qualche anno. Crescere a 360° per alzare l'asticella del brand a livello mondiale. Non solo calcio, coinvolgere e intrecciare più mondi tra loro. E come i bianconeri sta facendo anche il Liverpool, che ha cambiato sponsor tecnico passando da New Balance a Nike. Il motivo è semplice: il Liverpool guadagnerà 15 milioni di sterline in meno all'anno rispetto al contratto precedente, ma la Nike realizzerà prodotti del Liverpool anche con altri marchi, coinvolgendo nel progetto anche influencer e atleti esterni al mondo del calcio.



"LIVE AHEAD" - Da questo punto di vista i Reds stanno seguendo le orme della Juventus, che con il progetto "Live Ahead" ha rotto gli schemi andando oltre il calcio provando a raggiungere nuovi mercati. Il primo passo è stato il nuovo stemma (17 gennaio 2017), poi, di volta in volta, volti famosi sono diventati tra i protagonisti di questo percorso: da Rihanna (in tribuna allo Stadium per Juve-Atletico) a Martin Garrix, da Bob Sinclair a Mika. Musica ma non solo, perché Donovan Mitchell, giocatore degli Utah Jazz e stella dell'NBA, si era fatto fotografare negli spogliatoi con la maglia bianconera della Juve. Ora anche il Liverpool vuole andare oltre al calcio, lavorare nel presente guardando a un futuro tutto da scrivere.



LE GIACCHE - L'ultima iniziativa dei bianconeri, è rappresentata dalle giacche che indossavano ieri i giocatori della Juve prima della partita col Cagliari: "Eye of the tiger", giacche ispirate al Capodanno cinese che hanno attirato l'attenzione dei tifosi.