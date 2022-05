Nella giornata di oggi il Liverpool ha pubblicato un comunicato con cui annuncia le iniziative per ricordare il 37° anniversario della strage dell'Heysel, che cadrà domenica.



"Il Liverpool FC - si legge - ricorderà i 39 tifosi che hanno perso la vita all'Heysel Stadium in Belgio questa domenica, a 37 anni dalla tragedia. [...] In segno di rispetto per coloro che sono morti, domenica pomeriggio saranno collocati omaggi floreali accanto alla targa commemorativa dell'Heysel presso lo stand Sir Kenny Dalglish di Anfield. La squadra maschile osserverà un periodo di riflessione presso l'AXA Training Center per rendere omaggio al ritorno da Parigi dopo la finale di Champions League. Le bandiere in tutti i siti dei club verranno sventolate a mezz'asta per tutto il giorno. Anche Sir Kenny Dalglish e Ian Rush deporranno una corona di fiori allo Stade de France prima dell'inizio della finale di Champions League sabato sera".