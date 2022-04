Dura 45' la resistenza del Villarreal ad Anfield: nella semifinale d'andata di Champions League il Liverpool riesce a capitalizzare il dominio territoriale nel secondo tempo, quando nel giro di due minuti un'autorete di Estupinan (su cross di Anderson) e un gol di Mané regalano ai Reds il doppio vantaggio. Segue una mezz'ora di apnea per gli uomini di Emery, che però riescono a non subire ulteriori reti tenendo accesa una minima speranza per il match di ritorno.